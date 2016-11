n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Klima extrem - Wetter außer Kontrolle GB 2013 2016-11-20 03:10 16:9 HDTV Merken Ein gigantischer Tsunami über Alabama, wütende Feuerstürme, Waldbrände oder Hochwasser-Alarm: Das Wetter hat viele Gesichter. Anhand realer Aufnahmen zeigt die n-tv Dokumentation, warum und wie es zu diesen gewaltigen Naturerscheinungen kommt. Dabei liefert sie einen spannenden Einblick in die wilde und zuweilen verrückte Welt außergewöhnlicher Wetter-Phänomene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth

