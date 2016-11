n-tv 09:10 bis 10:00 Magazin Top Gear GB 2016-11-21 23:05 16:9 HDTV Merken Die weltgrößte Automobilausstellung geht in eine neue Runde: Chris Evans, Matt LeBlanc und Sabine Schmitz kaufen günstige Gebrauchtwagen und machen sich auf den Weg nach Venedig, um zu beweisen, dass ein Road Trip luxuriöser als eine Reise mit dem Zug sein kann. Rory Reids begibt sich nach New York, um das vollelektronische Tesla Model X zu testen, während Chris Harris den leistungsstärksten Aston Martin - den Vulcan - Probe fährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear