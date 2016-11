n-tv 06:10 bis 07:00 Dokumentation Die Gebrauchtwagenjäger D 2016-11-21 00:10 16:9 HDTV Merken Die Autoprofis Norbert Heisterkamp und Torsten Knippertz suchen nach einem Van für Lampenhändler Peter. VW Sharan, Seat Alhambra und ein Lancia Voyager stehen zur Auswahl. Hat der Italiener auf Basis eines Chrysler Voyager gegen das deutsch-spanische Duo eine Chance? Norbert, selbst begeisterter Autoliebhaber, zeigt ein paar seiner Schätzchen. Eine Corvette Sting Ray Baujahr 1959 steht zum Verkauf. Experte Jörg Pospiech von Classic Data gibt eine Einschätzung: Schätzchen oder 'Garagenhüter'? Und wie legt man sein Geld gewinnbringend in Autos an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gebrauchtwagenjäger