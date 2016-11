kabel eins 22:10 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag "Abenteuer Leben" ist "Made in China" D 2016 16:9 HDTV Merken China ist uns einerseits sehr nah, denn inzwischen kommen unzählige Produkte von dort. Andererseits sind uns die Kultur, viele Sitten und Essgewohnheiten völlig fremd. Wir beleuchten die skurrilen Seiten von China, tauchen in die enorme Produktions-Maschinerie ein und entdecken, warum die Chinesen immer mehr typisch deutsche Produkte herstellen. Und: Die Smartphone-Revolution aus China? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag

