kabel eins 20:15 bis 22:10 Reportage Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Der Amoklauf von Winnenden / Oscar Pistorius und seine Lebensgefährtin Reeva Steenkamp / Der Würger von Ipswich D 2016 16:9 HDTV Merken Am 14. Februar 2013 erschießt Oscar Pistorius seine Lebensgefährtin Reeva Steenkamp - durch die geschlossene Badezimmertür in der gemeinsamen Wohnung im südafrikanischen Pretoria. Es sei Notwehr gewesen, eine Verwechslung, er habe sie für einen Einbrecher gehalten, behauptet der ehemalige Sprintstar. Doch das Gericht erhebt Anklage wegen Mordes. Und: Der Amoklauf von Winnenden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Altersempfehlung: ab 12

