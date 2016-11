kabel eins 17:50 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Rother Kuppe", Hausen D 2016 16:9 HDTV Merken In dieser Woche darf Frank Rosin Höhenluft schnuppern. Seine Reise führt ihn in die Rhön, ein Mittelgebirge im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. Sein Ziel ist der Berggasthof "Rother Kuppe". Chefin Anja ist verzweifelt. Ihre Rücklagen sind aufgebraucht, ihre Familie sieht sie kaum mehr und ihre Nerven liegen blank. Sie und ihre Mutter geben Koch Dennis die Schuld. Ob Frank Rosin diese Meinung teilen wird? Auf den Sternekoch wartet ein ständiges Auf- und Ab ... In dieser Woche darf Frank Rosin Höhenluft schnuppern. Seine Reise führt ihn in die Rhön, ein Mittelgebirge im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. Sein Ziel ist der Berggasthof "Rother Kuppe". Doch wenn der Berg ruft, verheißt das hier nichts Gutes: Chefin Anja ist verzweifelt. Ihre Rücklagen sind aufgebraucht, ihre Familie sieht sie kaum mehr und ihre Nerven liegen blank, denn es herrscht akuter Gästemangel! Obwohl der Gasthof Teil einer Wanderroute ist, lassen sich kaum noch Besucher blicken. Die ehemalige Servicekraft und jetzige Besitzerin Anja und ihre Mutter meinen auch den Grund zu kennen: Koch Dennis ist an der Misere schuld! Ob der Sternekoch diese Meinung teilen wird? Frank Rosin erwartet ein ständiges Auf- und Ab, denn es stehen außer dem Lokal auch eine Familie und gleich zwei Existenzen auf dem Spiel! Ob ihm am Ende der Geduldsfaden dennoch reißt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!