Show Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten "Son Very" auf Mallorca D 2015

Eigentlich suchte der erfahrene Gastronom Dieter im Jahr 2000 ein neues Leben auf Mallorca, nachdem seine Beziehung nach 16 Jahren in die Brüche ging. Der gelernte Kellner schlug sich die ersten Jahre auf der Insel mit verschiedenen Jobs durch, nach fast zehn Jahren auf der Sonneninsel zog es ihn allerdings zurück zu seinen Wurzeln: Die Cafeteria "Son Very" in El Arenal entdeckte er durch Zufall, und war wieder bereit für eine neue Herausforderung. Der Plan: Das Lokal sollte eine Altersvorsorge für den heute 61-Jährigen sein. Zunächst lief es gut für den Auswanderer. Doch seit etwa eineinhalb Jahren gehen die Umsätze drastisch zurück - so weit, dass Dieter in dieser Saison eine Entscheidung treffen muss, von der auch sein engstes Umfeld betroffen ist. Was Frank Rosin letztendlich neben dem Ballermann vorfindet, ist ein Chef, der trotz Problemen nicht bereit ist, Kritik anzunehmen. Im "Son Very" ist guter Rat teuer - und trifft auf taube Ohren. Kann der Sternekoch die nötige Geduld aufbringen, um dem Chef zu einer guten Saison zu verhelfen?