kabel eins 09:50 bis 10:50 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Rockefäller", Ruhrpott D 2016 16:9 HDTV Merken Heute geht es für die Gastronomen in den Norden des Ruhrgebietes nach Haltern am See. In der mittelalterlichen Innenstadt, unweit des Marktplatzes, entführt Serviceleiter und Geschäftsführer Udo (51) seine Gäste in die Welt des Bergbaus. Freunde der amerikanischen Küche kommen im "Rockefäller" vollends auf ihre Kosten und können einer Auswahl an Burgern frönen. Ob der gelernte Bergmechaniker nicht nur Steinkohle abbauen, sondern auch Punkte aufbauen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?