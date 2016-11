SWR 01:05 bis 01:30 Krimiserie Butler Parker Galgenfrist D 1972 Merken Parker hat sich in der Nähe von Rom den Zorn der Mafia zugezogen, als er in eine rücksichtslose Aktion dieser Leute eingriff. Man führt einen Nervenkrieg gegen Parker. Er kann sich aber mit Hilfe seiner Erfindungsgabe behaupten und ein Abkommen mit der Mafia schließen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dirk Dautzenberg (Butler Parker) Eckard Dux (Rechtsanwalt Rander) Gaby Dohm (Jenny) Carl Schell (Cleveland) Edgar Hoppe (Longless) Hans-Michael Rehberg (Vittorio) Klasu Schichan (1. Muskelmann) Originaltitel: Butler Parker Regie: Wolf Vollmar Drehbuch: Günter Dönges Kamera: Siegfried Blohm Musik: Dieter Reith