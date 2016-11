SWR 18:45 bis 19:15 Dokumentation Bekannt im Land Dobocan & Co D 2016 2016-11-21 10:20 Stereo 16:9 Merken Zwischen New York, Paris und Mainz pendelt das Leben des Künstlers Dorel Dobocan, der eine aufregende Biographie hat. In Rumänien geboren, war der Maler den Schikanen der berüchtigten Geheimpolizei ausgesetzt. Zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen, gelang ihm die Flucht. Nicht zuletzt aufgrund des Einsatzes des damaligen deutschen Außenministers Genscher fand er politisches Asyl in Deutschland. Seit vier Jahrzehnten wohnt er in Mainz und hat sich den Ruf eines international renommierten Künstlers erarbeitet, der auch in den Kunstmetropolen der Welt gefragt ist. Der Westerwald wurde zum Exil des Afghanen Salamat Schiftah, der die traditionelle Musik seiner Heimat hierzulande bekannt macht. Der Mainzer Richter Hans Eberhard Lorenz begann als Sportreporter und übernahm später den Vorsitz zahlreicher aufsehenerregender Prozesse. Der pfälzische Autor Michael Bauer begann als Liedermacher und schreibt heute Theaterstücke. Ein Besuch im phantastischen Garten des Malers Otfried Culmann in Bietigheim rundet den Streifzug durch die Kunstszene des Landes ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bekannt im Land