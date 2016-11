SWR 17:45 bis 19:15 Magazin sportarena extra Wahl der Saarsportler 2016 D 2016 Stereo 16:9 Merken Bei den Frauen zählen in diesem Jahr Dzsenifer Marozsan, (Fußball-Olympiasiegerin), Claudia Nicoleitzik (zweifacher Medaillengewinnerin bei den Paralympics) und auch die Turnerin Pauline Schäfer zu den Favoritinnen. Bei den Männern haben der Fußballer Jonas Hector, der Iron-Man-Sieger Jan Frodeno, der Turn-Olympiasieger Oleg Verniaiev sowie der Motorsport-Weltmeister Timo Bernhard gute Chancen. Spannend dürfte es auch bei den Mannschaften werden. Das Badminton-Meisterteam des BC Bischmisheim, die Turner der TG Saar oder auch der 1. FC Saarbrücken-Tischtennis gehören zum Kreis der Favoriten. Eine Fachjury, bestehend aus den Mitgliedsverbänden des Landessportverbandes sowie die Mitglieder des Vereins Saarländische Sportjournalisten, entscheidet am 20. November, wer zu den "Sportlern des Jahres" gekürt wird. Die Veranstaltung um 17.30 Uhr in der Multifunktionssporthalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken. Die musikalische Umrahmung übernimmt in diesem Jahr die Sängerin Joy Denalane. Für Akrobatik in der Halle sorgt der "Cirkusverein Neumarkt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carmen Bachmann, Thomas Braml Originaltitel: sportarena extra