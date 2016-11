SWR 16:00 bis 17:15 Pferdesport Sport extra: Internationales Reitturnier German Masters in Stuttgart D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Olympiasieger, Welt- und Europameister - bei der 32. Auflage des Stuttgart German Masters satteln wieder die besten Springreiter der Welt. Es sei weltweit das schönste Hallenturnier, so die Reiter. Es sei das stimmungsvollste und familienfreundlichste Springturnier überhaupt, so die über 60.000 Zuschauer, die jedes Jahr live in der Hanns-Martin Schleyer-Halle dabei sind. Im weltweit größten Indoor-Parcours geht es um wichtige Weltcup-Punkte, um richtig viel Preisgeld und um den Sieg im Großen Preis von Stuttgart. Der Weltranglisten-Erste und Vorjahressieger Christian Ahlmann will wieder ganz vorne landen. Die hochkarätige Konkurrenz aus der ganzen Welt wird ihm das aber sehr schwer machen - Spannung ist garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inken Pallas