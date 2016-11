SWR 06:45 bis 07:00 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Glaubensinsel auf dem Sinai - Das Katharinenkloster (Ägypten) D 2004 Stereo 16:9 Merken Auf dem Gipfel des Berg Sinai erhielt Moses von Gott die zehn Gebote. Seitdem gehört der Djebel Mosa, der Berg Moses, zu den heiligsten Stätten der christlichen Glaubenswelt. An seinem Fuß liegt das Kloster St. Katharina, ein griechisch-orthodoxes monastisches Zentrum, das seit dem sechsten Jahrhundert besteht. Mohammed, arabische Kalifen, türkische Sultane, Napoleon und die ägyptischen Könige, alle stellten das Kloster unter ihren Schutz und bewahrten es so bis heute vor Plünderung und Zerstörung. St. Katharina besitzt die größte Ikonensammlung der Welt. Und die Bibliothek ist neben dem Vatikan die wertvollste Schriftensammlung der Glaubensgeschichte. Neben der Basilika steht auf dem engen Klosterareal auch eine Moschee. Die Toleranz der Glaubensrichtungen existiert seit der Gründung des Klosters. Viele Pilger besuchen das Kloster und nachts steigen sie, zusammen mit den Beduinen als Führer, hoch auf den Berg Moses um Gott nahe zu sein. Das Kloster St. Katharina am Berg Moses ist ein Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit