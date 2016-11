RTS Un 22:40 bis 23:30 Krimiserie Law & Order: New York Rosenkrieg USA 2014 Merken Benson et Murphy interrogent Frank Maddox, un producteur de télévision renommé, lorsque celui-ci est accusé d'avoir abusé de Chelsea, sa fille âgée de 8 ans. L'ex-femme de Maddox, l'actrice Catherine Summers, veut obtenir justice pour sa fille mais refuse de coopérer, amenant les policiers à suspecter que cette accusation ait été un stratagème pour s'attirer les faveurs du public. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Don Cragen) Danny Pino (Detective Nick Amaro) Kelli Giddish (Detective Amanda Rollins) Raúl Esparza (Rafael Barba) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alex Chapple Drehbuch: Dick Wolf, Kevin Fox Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

