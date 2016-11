RTS Un 09:10 bis 10:05 Sonstiges Le voyage de la vie Vers l'indépendance GB, F 2014 Untertitel Merken Pour le renard arctique, la fin de l'enfance est abrupte lorsque sa mère le chasse hors du terrier. C'est l'heure de vérité où il ne jouera plus à chasser mais il chassera pour survivre. A cette étape décisive de la conquête de l'indépendance, chaque succès est déjà un triomphe. Ainsi pour le jeune colibri, vivre un jour de plus est une victoire. Chez les tigres du Bengale, les chances d'atteindre l'âge adulte seront conditionnées par leur capacité à éviter les mâles prêts à les tuer pour s'accoupler avec leur mère. L'union fait souvent la force, en particulier chez les guépards. Désormais séparés de leur mère, deux frères doivent chasser en duo pour faire le poids face une proie comme l'impala. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Presenter) Originaltitel: Life Story Regie: Sophie Lanfear