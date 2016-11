Hessen 01:00 bis 01:30 Show Ich trage einen großen Namen Ein Ratespiel mit Nachfahren berühmter Persönlichkeiten D 2011 Live TV Merken Er verabscheute Städte und forderte eine radikale Dezentralisierung, die ein Leben im Einklang mit der Natur ermöglichen sollte. Ein Ideal, das gar nicht erst vorangetrieben werden müsse, da es sich aufgrund der Verbreitung des Automobils und der neuen Kommunikationssysteme von selbst verwirklichen werde. Wer hatte solche Visionen? Und welche berühmte Persönlichkeit bekam den Auftrag, Kindern die besten und schönsten Eindrücke ihrer Heimat zu vermitteln? Eine Aufgabe, die sie so gut erfüllt hat, dass dieses Werk weltberühmt wurde und heute noch ganz aktuell ist. Bevor die Verwandten dieser beiden Berühmtheiten im Gespräch mit Wieland Backes persönliche Einblicke in deren Leben geben, gibt es fröhliche Raterunden mit Bernadette Schoog, Martin Gessmann und Julia Westlake. Und wenn das Team nicht schnell genug auf die richtigen Namen kommt, gibt die Lotsin Anja Höfer Ratetipps. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wieland Backes Gäste: Gäste: Bernadette Schoog (Moderatorin), Martin Gessmann (Philosoph), Julia Westlake (Fernsehmoderatorin) Originaltitel: Ich trage einen großen Namen