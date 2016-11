Hessen 19:00 bis 19:30 Magazin maintower kriminalreport Das rätselhafte Verschwinden des kleinen Aref aus Wanfried / Geldautomatensprengung schockt Anwohner in Bad Vilbel / Brutaler Überfall in Neu-Isenburg / Kurzfahndungen: Grausiger Fund in Blechkiste - wer ist der unbekannte Tote? / Vorsicht, Einbrecher! - Christin B. aus Sinntal wurde zum Opfer in der dunklen Jahreszeit / Mit High-Tech gegen Einbrecher - Neue Prognose-Software soll Hessens Polizei helfen / Kriminalpsychologe Rudolph Egg erinnert sich an die Entführung des Jakob von Metzler / Der besondere Polizeieinsatz - Freundebuch sucht Besitzer D 2016 2016-11-21 23:30 Live TV