Hessen 09:55 bis 10:25 Magazin Hauptsache Kultur Das aktuelle Kulturmagazin Liebeserklärung an die Heimat - Die Kelkheimer haben ein Buch über ihre Stadt geschrieben / Trachten und Tradition - Eine Fotosammlung zeigt das hessische Dorfleben von früher / Kann das weg? - "Die Krähe" in Darmstadt / Sabine Wackernagel: Ein Leben als Schauspielerin in der Provinz / Von der Transformation der Dinge - Der Konzeptkünstler Eric van Hove im Frankfurter Kunstverein D 2016 Live TV Merken "Hauptsache Kultur" berichtet über Kulturhighlights in Hessen, über Trends und Tendenzen, über Skandale und Flops. Das aktuelle Kulturmagazin stellt aufregende Macher der hessischen Kulturszene vor, blickt hinter die Kulissen, mischt sich meinungsstark in Debatten ein: aktuell, überraschend, kontrovers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Hauptsache Kultur