Von glücklichen und unglücklichen Kühen D 2016 Ein Sommer auf der Alm! So manch gestresster Städter träumt davon ein Leben lang. Maike Aselmeier hat irgendwann einfach ihre Sachen gepackt. Seit mehr als zehn Jahren verbringt die Psychologin und gelernte Landwirtin die Sommermonate zwischen Kühen: Melken, Käse machen und die Kuh verstehen lernen. "Es gibt nichts Schöneres, als morgens unter Sternen Kühe zu suchen" schwärmt die Freiburgerin. Ein Kuhleben wie in der Alpenmilchwerbung! Doch wie lange wird es das noch geben? Sinkende Milchpreise und steigende Personalkosten treiben immer mehr Landwirte in die Massentierhaltung. Mehr als die Hälfte der deutschen Kühe sehen in ihrem Leben keine Weide. Die meisten stehen im technisch hochgerüsteten Stall. Ein scheinbar unaufhaltsamer Trend, beobachtet Tierarzt und Agrarwissenschaftler Matthias Gauly. Seit Jahren ist er der Frage auf der Spur, was Kühe glücklich macht und sagt: "Es muss sich etwas ändern, um konventionelle Tierhaltung zukunftsfähig zu machen."