RTL Passion 03:55 bis 04:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Jana wird der Schule verwiesen und muss sich nun Arnos Urteil stellen. Sie hält seine Vorhaltungen nicht aus und flieht heimlich zu Kevin, in dem sie ihren einzigen Freund sieht. Als dieser von ihr erfährt, dass sie seine Pillen verschenkt hat, demütigt er Jana und macht mit ihr Schluss. Deprimiert und von allen verlassen schluckt Jana eine Überdosis Drogen und bricht schließlich im Club zusammen. Als Ansgar von Sylvia, die ihren neuen Posten in der Holding antritt, gedemütigt wird, beschließt er, gegen sie vorzugehen. Er bringt sie dazu, eine brisante Entscheidung zu treffen, um sie vor Johannes in Misskredit zu bringen. Als Johannes sein Vertrauen zu Sylvia in Frage stellt, beschließt Ansgar kämpferisch, von nun an jede Gelegenheit zu nutzen, um Sylvia zu diskreditieren. Cécile ist erleichtert, dass Leonard ihre Affäre nicht hat auffliegen lassen. Auch wenn der Entschluss der beiden, das Geheimnis nicht zu verraten, aufrecht erhalten bleibt, können beide die Erinnerungen aneinander nicht verdrängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

