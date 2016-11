RTL Passion 12:55 bis 13:20 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Malte will zum Mittel der Selbstjustiz greifen, als Mario nach dem Überfall auf Robert provozierend in der Schillerallee herumläuft. Doch die von Easy gerufene Polizei nimmt Mario zum Verhör mit. Malte geht davon aus, dass Mario jetzt ins Gefängnis wandert. Doch bereits am nächsten Tag ist Mario, aus Mangel an Beweisen, auf freiem Fuß. Während Mario der Schillerallee zu Valentins Entsetzen Vergeltung androht, will Malte im Fall eines erneuten Angriffs nicht unvorbereitet sein... Rufus macht sich über Britta lustig, weil die vor einem anstehenden Fotoshooting mit sonderbaren Tricks ihr Aussehen verjüngen will. Doch dann wird Rufus unsanft darauf hingewiesen, dass auch er inzwischen auf Paparazzifotos ziemlich alt aussieht. Sein Unbehagen wächst so stark, dass er sich zu einer drastischen Maßnahme entschließt. Britta schwankt zwischen Unglauben und Spott, als sie herausfindet, dass Rufus eine Schönheits-Operation in Erwägung zieht. Tobias und Micki werden küssend von Caro und Sam erwischt. Caro zeigt trotz ihrer verletzten Gefühle Verständnis für Tobias' Gefühlschaos. Micki kann ihren Verlobten Sam derweil davon überzeugen, dass der Kuss mit Tobias für sie nichts bedeutet. Endlich sehen Tobias und Micki ein, wie idiotisch ihr Scheidungskrieg ist. Beide einigen sich auf eine gütliche Scheidung und glauben, alles geklärt zu haben. Doch die Anziehungskraft zwischen ihnen ist noch nicht erloschen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns