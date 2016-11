sonnenklar.TV 13:00 bis 13:30 Sonstiges Ihre Favoriten Merken Sie wollen wissen, welche unserer Reiseangebote an dem heutigen Tag zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung auf größtes Interesse bei Ihnen stößt? Dann lohnt es sich auf jeden Fall, diese Sendung anzuschauen. Bei "Ihre Favoriten" zeigen unsere Moderatoren Ihnen, welches sonnenklar.TV - Reiseangebot gerade Ihr "Liebling" ist. Sie geben Erklärungen ab, warum diese Reisen eine so hohe Nachfrage verzeichnen und wie es mit der momentanen Buchbarkeit dieser Angebote steht. Wenn Sie wissen wollen, welche Angebote die sonnenklar.TV - Zuschauer also schon überzeugt, dann verpassen Sie nicht einzuschalten, bei Ihre Favoriten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ihre Favoriten