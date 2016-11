RTS Deux 22:30 bis 00:00 Dokumentation Freifall, une histoire d'amour D 2014 Stereo Merken Deux individus confrontés à la mort tombent amoureux. Ils désirent être ensemble. Lui est base jumper, elle souffre d'un cancer. Pendant sa chimiothérapie, il saute et se tue. Comment peut-il jouer avec sa vie alors qu'elle se bat pour la sienne? La réponse à cette question mène Mirjam au Lauterbrunnental, la Death Valley de la Suisse. Elle y découvre l'univers des base jumpers ainsi que leur façon de gérer la peur? et, bizarrement, elle réapprend lentement à vivre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freifall - eine Liebesgeschichte Regie: Mirjam Von Arx Drehbuch: Mirjam von Arx Musik: Adrian Frutiger, Pierre Funck

