RTS Deux 20:35 bis 21:30 Sonstiges Erdogan, un homme à la dérive F 2016 Stereo Untertitel Merken 15 juillet 2016. L'armée est dans les rues, à Istanbul et à Ankara... Des gendarmes qui font intrusion sur les plateaux des chaînes de télé... Des hélicoptères qui attaquent des bâtiments stratégiques, le Parlement de Turquie bombardé... Une aile dure de la puissante armée turque tente de renverser le régime par la force. Comme en 1961, en 1971, et comme en 1980. Un coup d'Etat. Le président Erdogan, au pouvoir depuis 2003, le redoutait depuis longtemps. Il pensait avoir réussi à cantonner l'armée turque pour de bon à ses casernes, elle a pourtant fini par en ressortir. Après une nuit d'incertitude, les putschistes sont neutralisés, certains lynchés à mort par des foules vengeresses. Erdogan, sorti renforcé de cette épreuve, repasse à l'offensive. La purge commence: des milliers de soldats et de juges sont arrêtés ou suspendus. L'ambition de ce film est de disséquer la manière dont Erdogan a su façonner un pouvoir à sa main. Lorsque le 1er janvier 2016, il citait l'exemple d'Hitler, il le faisait, non pas pour glorifier l'Etat raciste des Nazis, mais bien pour évoquer la transformation d'un pouvoir par les urnes en un pouvoir autocratique. En appuyant, l'un après l'autre, sur tous les boutons du pouvoir, police, justice, armée, religion; en ré-islamisant, sans vergogne, la république laïque; en restreignant, petit à petit, toutes les libertés individuelles; en attribuant, année après année, les forces économiques à des "amis sûrs"; en se repliant sur un nationalisme obtus inspiré par les régimes des années 1930; en remettant au goût du jour la turcité, niant du même coup le fait minoritaire kurde et la minorité religieuse alévi; en attisant de nouveau la haine séculaire de l'Arménien, après avoir fait semblant de vouloir en finir avec le déni génocidaire; en jouant de la position stratégique de la Turquie dans les conflits qui agitent le Moyen-Orient; en mettant en danger, avec un cynisme absolu, l'intégrité physique des Turcs? Erdogan met en place un processus évident "d'effacement de la démocratie". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erdogan, un homme à la dérive

