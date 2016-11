MDR 11:50 bis 13:58 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Oliver Geissen, TV-Moderator Was wäre wenn Elvis Presley, Marilyn Monroe, John Lennon und Michael Jackson noch leben würden? Das fragte sich Moderator Oliver Geissen und erweckte die Superstars kurzerhand wieder zum Leben. In "Kokostee", dem Debütroman des RTL-Manns, leben die verstorbenen Promis auf einer einsamen Insel, gehen Muscheln sammeln oder machen den Poolnudeltwist bei der Aquagymnastik. Und das ist noch nicht einmal das Skurrilste! Oliver Geissen beschreibt das neue Leben der Inselbewohner mit viel Herz und Humor. Dr. Norbert Blüm, Politiker und Autor Als Arbeits- und Sozialminister der Kohl-Ära stand er für die Überzeugung "Die Rente ist sicher" und gilt bis heute als "Vater der Pflegeversicherung". Vor rund 15 Jahren hat er sich aus der aktiven Politik verabschiedet, ist aber damit längst nicht zum Polit-Rentner geworden. Im Gegenteil: Der 81jährige ist ein Einmischer geblieben, nimmt unsere Gesellschaft gern genau unter die Lupe - und erhebt die Stimme, wenn seiner Meinung nach etwas schiefläuft. Aktuell mit seinem Buch "Aufschrei! Wider die erbarmungslose Geldgesellschaft. Ein Pamphlet." Janine Kunze & Kai Schumann, Schauspieler, Hauptdarsteller "Heldt" Auf diesen Moment haben die Fans lange gewartet: Zwischen Janine Kunze alias Ellen Bannenberg und Kai Schumann alias Nikolas Heldt wird es endlich richtig heiß. Die beiden Stars der ZDF-Vorabendserie "Heldt" sind zum ersten Mal gemeinsam bei Riverboat und erzählen aus dem Nähkästchen. Prof. Dr. Harald Lesch, Astrophysiker und Moderator Kennen Sie den? Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine: "Du siehst aber gar nicht gut aus." - Darauf der andere: "Ja, ich hab' Mensch." - Meint der erste: "Keine Sorge, das geht wieder weg ..." Mit großer Leichtigkeit erklärt uns der Astrophysiker und Philosoph Professor Harald Lesch seit vielen Jahren im Fernsehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Doch nun wird es richtig ernst: "Die Menschheit schafft sich ab", befürchtet der Wissenschaftler. In seinem neuesten Buch erklärt er auch warum und was dagegen getan werden muss. Prof. Dr. Michael Tsokos, Rechtsmediziner Wenn ein Rechtsmediziner einsam an seinem Sektionstisch steht und nach der Arbeit als Privatermittler den Tod eines Menschen aufklärt, dann handelt es sich wohl nur um einen Spielfilm. Deutschland bekanntester Rechtsmediziner, Prof. Dr. Michael Tsokos, räumt in seinem neuen Buch "Sind Tote immer leichenblass?" mit einer Vielzahl von Irrtümern auf, wenn es um seine Arbeit geht. Nicole Just, Veganerin, Bloggerin, Kochbuch-Autorin Das "Frolleinwunder der deutschen Veganer-Szene" wird sie in der Fach-Presse gern genannt. Bekannt geworden ist sie als "La Veganista" mit ihrem ersten veganen Kochbuch - und das alles erst, seit sie 2009 zum ersten Mal mit der veganen Ernährungs- und Lebensweise konfrontiert wurde. Essen ohne Fleisch und tierische Zutaten, das konnte sich die Germanistik-Studentin so gar nicht vorstellen. Was auch damit zu tun hat, dass ihr Großvater im heimischen Eggesin Fleischer war. Da sie weder am Verwertungsprozess der Massentierhaltung weiter teilnehmen wollte, noch auf gewohnte kulinarische Genüsse verzichten wollte, hat sie kurzerhand das Kochbuch ihrer Oma "veganisiert". Und in ihrem vierten Buch bringt sie uns jetzt die Vorratswirtschaft mittels Einkochen und Co. nahe. Das klingt wieder sehr nach Oma - und soll es auch. Titel: "La Veganista. Mein selbst gemachter Power- Vorrat". Jan Hildebrandt, Sohn von Regine Hildebrandt Regine Hildebrandt galt als "Mutter Courage des Ostens". In der Wendezeit wurde sie zur Politikerin: Erst als Arbeits- und Sozialministerin im letzten DDR-Kabinett von Lothar de Maiziere, danach viele Jahre lang im Land Brandenburg. Energisch, lautstark und unverstellt vertrat sie ihre Positionen und setzte sich für die von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen im Osten ein. Vor 15 Jahren, am 26. November 2001, starb die Mutter von drei Kindern an ihrer Krebserkrankung im Alter von 60 Jahren. "Wenn ich in die Fußstapfen meine In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher , René Kindermann Gäste: Gäste: Prof. Dr. Harald Lesch (Astrophysiker und Moderator), Prof. Michael Tsokos (Rechtsmediziner), Janine Kunze (Schauspielerin), Kai Schumann (Schauspieler), Dr. Norbert Blüm (ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung), Oliver Geissen (Moderator) Originaltitel: Riverboat