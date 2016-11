sixx 00:35 bis 02:35 Komödie Julie & Julia USA 2009 Julie Powell / Julia Child, Alex Prud'homme 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julia Child zieht im Jahr 1949 von Amerika nach Paris. Gelangweilt von ihrem Hausfrauendasein sucht sie sich eine Aufgabe und fasst einen aberwitzigen Plan: Sie will Köchin werden. Und sie schreibt ein Kochbuch, das sie berühmt machen soll. Julie Powell lebt im Jahr 2002 und ist gelangweilt von ihrem Leben als Bürokraft. Bis ihr das Buch von Julia Child in die Hände fällt. Sie fasst den aberwitzigen Plan, alle 524 Rezepte der Kochlegende zuzubereiten - in 365 Tagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Julia Child) Amy Adams (Julie Powell) Stanley Tucci (Paul Child) Chris Messina (Eric Powell) Linda Emond (Simone Beck) Jane Lynch (Dorothy McWilliams) Helen Carey (Louisette Bertholle) Originaltitel: Julie & Julia Regie: Nora Ephron Drehbuch: Nora Ephron Kamera: Stephen Goldblatt Musik: Alexandre Desplat