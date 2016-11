ProSieben 03:10 bis 04:40 Trickfilm Resident Evil: Damnation J 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spezialagent Leon S. Kennedy reist im Auftrag der US-Regierung in ein von Krieg verwüstetes Land in Osteuropa. Er soll Hinweisen nachgehen, dass dort bioorganische Waffen eingesetzt wurden. Kurz nach seiner Ankunft erhält er überraschend den Befehl zur Rückkehr und beschließt, die Mission auf eigene Faust fortzusetzen. Eine gefährliche Entscheidung: In dem abgelegenen Landstrich treiben sich grauenvolle Mutationen herum ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biohazard: Damnation Regie: Makoto Kamiya Drehbuch: Shotaro Suga Altersempfehlung: ab 16