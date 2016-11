ProSieben 20:15 bis 23:00 Abenteuerfilm Die Tribute von Panem - Catching Fire USA 2013 2016-11-27 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nicht nur weil sie die Todesarena überlebte, ging Katniss aus den Hungerspielen als strahlende Siegerin hervor. Weil sie das Spiel unbeugsam nach ihren eigenen Regeln spielte, musste sich ihr letztlich sogar Präsident Snow beugen. Der alternde Autokrat ist natürlich immer noch zornig wegen dieser Demütigung. Doch noch viel mehr macht ihm Sorge, dass Katniss durch ihren Mut, ihre Zähigkeit und vor allem ihre unbeirrbare Menschlichkeit zum Symbol des Widerstands gegen Panems Unterdrückungsapparat wurde. Katniss ist erschüttert, als ihr Snow persönlich einen Besuch abstattet, um ihr zu eröffnen, welche Rolle sie in seinem System aus gleichgeschalteten Propaganda-Medien und brutalem Terror der "Friedenswächter" zu spielen hat: Damit ihrer Familie nichts passiert, soll sie auf einer Siegestour zur Ablenkung der Massen mit Peeta das perfekte Liebespaar mimen. Das allein ist schon schwierig, weil sich Katniss nach ihrer Rückkehr wieder ihrer Jugendliebe Gayle zugewandt hat. Doch als die Tour durch die Distrikte zu Snows Unmut nicht dazu führt, dass sich das Volk beruhigt, schüttelt der Diktator ein letztes Ass aus dem Ärmel: Um Katniss medienwirksam für immer loszuwerden, sollen in den neuen Hungerspielen die ehemaligen Sieger ganz Panems gegeneinander antreten ... This Girl Is On Fire! Wieder muss Jennifer Lawrence in der Arena ums Überleben kämpfen: Nachdem Katniss und Peeta die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf jeder gegen jeden stellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Josh Hutcherson (Peeta Mellark) Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) Woody Harrelson (Haymitch Abernathy) Elizabeth Banks (Effie Trinket) Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee) Donald Sutherland (Präsident Snow) Originaltitel: The Hunger Games: Catching Fire Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Simon Beaufoy, Michael DeBruyn Kamera: Jo Willems Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

