ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Kill Gil - Vol. 1 & 2 USA 2006 Merken Pechvogel Gil Gunderson verdingt sich in der Adventszeit als Kaufhausweihnachtsmann. Als er Lisa ein ausverkauftes Zubehörset zu ihrer Malibu-Stacy-Puppe besorgt, das eigentlich für die Tochter seines Chefs zurückgelegt war, wird er sofort gekündigt. Die Simpsons haben Mitleid mit Gil und laden ihn über Weihnachten zu sich ein. Doch als dieser nach Weihnachten nicht wieder gehen möchte, haben die Simpsons ein Problem: Wie werden sie den unliebsamen Gast wieder los? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Jeff Westbrook Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12