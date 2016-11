ProSieben 11:30 bis 14:05 Actionfilm Die Tribute von Panem - The Hunger Games USA 2012 Nach dem Roman von Suzanne Collins 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence ist mittendrin statt nur dabei: In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jedes Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss und Peeta. Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang ... In der nahen Zukunft befinden sich auf dem Gebiet der ehemaligen USA die 13 Distrikte des autoritären Staates Panem. Die junge Katniss muss in einer der ärmlichen Provinzen ihre vaterlose Familie durchbringen. Als ihre kleine Schwester Primrose für die jährlich ausgetragenen "Hungerspiele" ausgewählt wird, meldet sich Katniss freiwillig. Denn das zarte Mädchen hätte keine Überlebenschance in dem ebenso multimedialen wie tödlichen Medien-Spektakel. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Peeta wird sie mit Hilfe des abgebrühten Trainers Haymitch schnell zum bejubelten Star der Spiele. Doch ihre Ehrlichkeit und ihr Mut, die sie zur Hoffnungsträgerin der unterdrückten Massen werden lassen, rufen auch mächtige Feinde auf den Plan ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Josh Hutcherson (Peeta Mellark) Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) Elizabeth Banks (Effie Trinket) Woody Harrelson (Haymitch Abernathy) Lenny Kravitz (Cinna) Stanley Tucci (Caesar Flickerman) Originaltitel: The Hunger Games Regie: Gary Ross Drehbuch: Gary Ross, Suzanne Collins, Billy Ray Kamera: Tom Stern Musik: T Bone Burnett, James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12