Kabel1 Doku 15:15 bis 16:05 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Der Wasserturm von Settle GB 2010 16:9 HDTV Merken Mark und Pat Rand wollen sich einen Traum erfüllen und in dem viktorianischen Wasserturm an der historischen Settle-Carlisle-Eisenbahnstrecke ihren Ruhestand genießen. Der Turm wird seit den 1940er Jahren nicht mehr genutzt, und Mark hat bereits viele Ideen für den Umbau. Doch die Planer machen ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Wächst Mark und Pat das Projekt über den Kopf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man