Das Erste 15:00 bis 16:30 Familienfilm Das Traumhotel - Dubai - Abu Dhabi D, A 2007 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Markus Winter (Christian Kohlund) reist in die Arabischen Emirate, um die Neugestaltung des dortigen Hotels der Gruppe zu begutachten und mit dem entsprechenden, langjährigen Geschäftspartner neue Verträge abzuschließen. Die scheinbare Routineangelegenheit erweist sich als kniffliges Unterfangen, als anstelle des gewohnten Verhandlungspartners völlig überraschend dessen Nachfolgerin im Hotel auftaucht. Die ebenso attraktive wie unnahbare Sarah Reimers (Sonja Kirchberger) lässt keinen Zweifel daran, dass das Konzept des Luxushotels grundlegend geändert werden muss, wenn der Vertrag mit ihrem Reiseunternehmen erneuert werden soll. Nun muss Markus sich einiges einfallen lassen, um die abgebrühte Business-Lady von seinem individuellen Hotelkonzept zu überzeugen. Neben dieser heiklen Aufgabe findet der Hotelier natürlich trotzdem Zeit für die anderen Gäste. So auch für Renate (Nicole Beutler), die gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Tobias (Timmi Trinks) nach Dubai gekommen ist, um ein jahrelanges Versteckspiel zu beenden. Tobias soll endlich seinen Vater kennenlernen, der in Dubai als Bootsbauer arbeitet und Ausflüge für Touristen organisiert. Allerdings weiß der leidenschaftliche Schiffsfan Tobias nicht, dass der ihm auf Anhieb sympathische Lutz (Andreas Brucker) in Wahrheit sein Papa ist - und Lutz hätte nie im Traum geglaubt, dass er einen Sohn hat. Versteckspiele treibt auch der Hotelgast Max (Wolf Roth), der in Begleitung seines Freundes Holger (Michael Mendl) angereist ist. Seine Brieffreundin Anna (Michaela May) arbeitet als Innenarchitektin und Dekorateurin im Hotel. Seit einem intensiven romantischen Briefwechsel ist Anna voller Hoffnung, in Max endlich den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Doch das erste "richtige" Rendezvous verläuft enttäuschend. Der attraktive Max ist nicht annähernd so charmant, einfühlsam und kunstinteressiert wie in seinen Briefen. Was Anna nicht ahnt: Nicht Max, sondern der sensible Holger hat die Briefe in dessen Namen geschrieben. Als Anna und Holger sich durch Zufall kennenlernen, scheint es zwischen ihnen auch sofort zu funken. Durch die immer intensivere Beziehung wird die Männerfreundschaft zwischen dem eifersüchtigen Max und seinem besten Freund Holger auf eine schwere Probe gestellt. Dann aber kommt Anna hinter das "Briefgeheimnis" der beiden. Verletzt und enttäuscht wendet sie sich von Holger ab. "Das Traumhotel - Dubai - Abu Dhabi" erzählt vor der traumhaften Kulisse des Urlaubsparadieses Dubai gleichermaßen romantische, dramatische wie humorvolle Geschichten. In der Hauptrolle glänzt wieder Christian Kohlund als charmanter Hotelmanager. An seiner Seite Sonja Kirchberger, Michaela May, Wolf Roth und Michael Mendl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Sonja Kirchberger (Sarah Reimers) Michaela May (Anna Rothmann) Wolf Roth (Maximilian "Max" König) Michael Mendl (Holger Ritter) Andreas Brucker (Lutz Kemper) Timmi Trinks (Tobias Frey) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Thomas Hernadi Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

