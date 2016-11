Das Erste 13:30 bis 15:00 Familienfilm Das Traumhotel - Afrika D, A 2007 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Markus Winter (Christian Kohlund), neuer Chef der Siethoff-Hotelgruppe, reist nach Südafrika in das dortige Luxushotel. Eigentlich hatte sich der Vielbeschäftigte auf das Wiedersehen mit seiner erwachsenen Tochter (Miriam Morgenstern) gefreut, doch Leonie hält eine Überraschung für ihn parat: Voller Idealismus arbeitet die junge Frau bei einer Umweltorganisation unter Leitung der kämpferischen Aktivistin Sunita (Dennenesch Zoudé). Die Gruppe will den Bau einer Golfanlage verhindern, weil Einwohner und Tierwelt der Region massiv unter dem Projekt leiden würden. Zunächst ist Markus stolz auf Leonies Engagement, doch als die Umweltaktivisten bei einer Tagung der Investoren lautstark auf dem Hotelgelände demonstrieren, kommt es zum Streit zwischen Vater und Tochter. Unterdessen versucht Markus' alter Freund Frank (Michael Roll), der mit seinen drei Kindern Mia (Coco Huemer), Theo (Simon Morzé) und Lola (Fanny Matschnig) im Hotel zu Gast ist, nach dem Tod seiner Frau zur Ruhe zu kommen. Für seine Kids bietet der Urlaub allerdings eine willkommene Gelegenheit, um nach einer neuen Partnerin für ihren einsamen Papa zu suchen. In ihrem Kindermädchen Rosa (Eva Habermann), die Markus engagiert hat, um Frank etwas zu entlasten, scheinen sie die passende Kandidatin gefunden zu haben. So lässt sich das pfiffige Trio jede Menge kupplerischer Tricks und Kniffe einfallen. Doch weder die Kinder noch Frank ahnen, dass Rosa Novizin ist, die kurz davor steht, ihr Gelübde abzulegen. Ihre Gefühle für Frank stürzen sie in einen schweren Gewissenskonflikt. Auch die frisch verliebte Sandra (Christina Plate) muss sich entscheiden. Eigentlich war sie mit ihrem neuen Partner Thorsten (Hary Prinz) nach Südafrika gekommen, um sich von ihrem Noch-Ehemann Robert (Sigmar Solbach) scheiden zu lassen. Doch als sie Robert auf seiner Farm im Busch besucht, erlebt sie eine Überraschung: Aus dem einstigen Bürohengst und Workaholic ist ein idealistischer Naturbursche geworden, der sich vollkommen uneigennützig um verletzte Tiere kümmert. So dauert es nicht lange, bis vor der malerischen Kulisse der südafrikanischen Naturlandschaft alte Gefühle wieder aufflammen. Markus Winter macht sich inzwischen ernste Sorgen um seine Tochter, die verschwunden ist, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Die Suche nach ihr führt ihn in ein Zuludorf, in dem Leonie nach einem Autounfall liebevoll aufgenommen wurde. Hier lernt auch Markus die herzliche Gastfreundschaft und die faszinierende Kultur der Eingeborenen kennen - und plötzlich kommt dem cleveren Hotelmanager eine Idee, wie sich die Interessen der Investoren und die der Umweltschützer unter einen Hut bringen lassen könnten. Christian Kohlund als charmanter Hotelchef Markus Winter besucht in dieser Folge der beliebten Fernsehfilmreihe "Das Traumhotel - Afrika". Vor der atemberaubenden Kulisse Südafrikas erzählt der Film ebenso amüsante wie spannende Geschichten von Familie, Liebe und Loyalität. In weiteren Rollen überzeugen Miriam Morgenstern, Dennenesch Zoudé, Christina Plate, Sigmar Solbach und Michael Roll. "Das Traumhotel - Afrika" entstand an Originalschauplätzen in der Nähe von Johannesburg und im berühmten "Pilanesberg Nationalpark". Unmittelbar im Anschluss zeigt das Erste mit "Traumhotel - Dubai - Abu Dhabi" einen weiteren Film der Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Christina Plate (Sandra Saarberg) Sigmar Solbach (Robert Saarberg) Eva Habermann (Rosa) Michael Roll (Frank Wössner) Dennenesch Zoudé (Sunita) Hary Prinz (Thorsten Hellner) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek, Leonie Terfort Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

