Das Erste 11:00 bis 12:00 Märchenfilm Die Sterntaler D 2011 Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die elfjährige Mina fasst sich ein Herz! Nur noch Kinder und sehr alte Menschen leben in ihrem Dorf, denn der hartherzige König hat alle Eltern verschleppt. Seit Jahren müssen sie Webdienste bei Hofe verrichten. Jetzt will Mina den König um Gnade bitten, denn das Dorf lebt in bitterer Armut. Der Dorfälteste hat ihr das Letzte, was sie haben, anvertraut: zwei Silbertaler, um die Mütter und Väter auszulösen. Auf dem Weg zum Schloss begegnet sie dem fliegenden Händler Caspar. Der hält einen winzigen Hund in einem viel zu kleinen Käfig gefangen. Aus Mitleid lässt Mina sich auf ein riskantes Würfelspiel ein: Hund oder Geld. Doch Herr Flix, der Hund, hilft ihr aus der Klemme. Denn der kleine Schlawiner kann mit Kindern sprechen, die ein reines Herz haben. Fortan begleitet er Mina auf ihrer gefährlichen Reise und muss mit ansehen, wie das Mädchen alles verschenkt, was sie besitzt. Einem unglücklichen Holzfäller gibt Mina das Lachen wieder, einem geheimnisvollen Fährmann verhilft sie zu einer neuen Existenzgrundlage und einer Mutter, die ihr Kind verloren glaubt, gibt sie Hoffnung. Dank ihres Gottvertrauens schafft es Mina schließlich, vor den gefürchteten König und die Königin zu treten. Der Herrscher erlaubt ihr, nach ihren Eltern zu suchen - allerdings nur bis Sonnenuntergang. Voller Eifer und Hoffnung macht sich das Mädchen auf. Sie findet zwar die Weber, doch nicht ihre Eltern. Verzweifelt verbringt Mina die Nacht in einem nahegelegenen Wald. Da beginnt ein Stern über ihr zu leuchten. Ein Wunder geschieht und Minas Traum kann Wirklichkeit werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meira Durand (Mina) Juliane Köhler (Königin) Thomas Loibl (König) Rufus Beck (Casper) Axel Prahl (Grobian) Gruschenka Stevens (Marianne) Eisi Gulp (Fährmann) Originaltitel: Die Sterntaler Regie: Maria von Heland Drehbuch: Rochus Hahn Kamera: Roman Osin Musik: Youki Yamamoto Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 236 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 56 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 56 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 56 Min.