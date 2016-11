Das Erste 10:03 bis 11:00 Märchenfilm Allerleirauh D 2012 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf ihrem Sterbebett nimmt die Königin ihrem Mann, König Tobalt (Ulrich Noethen), das Verspechen ab, sich erst dann wieder zu vermählen, wenn die Schönheit der neuen Frau der Ihren gleichkomnmt. In seiner Verzweiflung kommt König Tobalt die vermeintlich rettende Idee: Seine Tochter, Prinzessin Lotte, die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll seine Braut werden. Lotte reagiert bestürzt und fassungslos auf den Plan ihres Vaters. Um Zeit zu gewinnen, stellt sie ihm Aufgaben, die er wohl nie erfüllen können wird. Doch als er ihr sogar einen Mantel "von tausenderlei Pelz- und Rauhwerk" schenkt, entschliesst sich Lotte zur Flucht. Grimm'scher Märchenklassiker, vom König erzählt, der - um dem Wunsch seiner verstorbenen Frau nachzukommen - die eigene Tochter ehelichen will, die daraufhin in einem aus 1000 Pelzen gefertigten Mantel in den Wald flüchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Confurius (Prinzessin Lotte) Ulrich Noethen (König Tobalt) André Kaczmarczyk (König Jakob) Fritz Karl (Koch Mathis) Adrian Topol (Rasmus) Nina Gummich (Friederike) Wilfried Dziallas (Richard) Originaltitel: Allerleirauh Regie: Christian Theede Drehbuch: Leonie Bongartz, Dieter Bongartz Kamera: Felix Kramer Musik: Peter W. Schmidt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 236 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 56 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 56 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 56 Min.