SAT.1 Emotions 00:25 bis 01:10 Krimiserie Cracked Folge: 21 Rätselhafte Stimmen CDN 2013 16:9 HDTV Merken Der unbeliebte Hausverwalter eines Sozialwohnungsblocks wurde erschossen. Schnell fällt der Verdacht auf einen Mieter: einen schizophrenen jungen Mann, bei dem die Ermittler die Tatwaffe finden. Er beteuert seine Unschuld, gibt aber im Verhör Details preis, die nur der Täter wissen kann. Doch sein Alibi ist wasserdicht. Das Wissen über die Tat will er von einer Stimme in seinem Kopf haben - die weitere Morde ankündigt ... Ein kniffliger Fall für Detective Aiden und seine Leute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Brooke Nevin (Dr. Clara Malone) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Noah Reid (Mark Tisdale) Natalie Brown (Detective Rachel Fenton) Originaltitel: Cracked Regie: Jim Donovan Drehbuch: Bruce M. Smith Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 16