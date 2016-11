SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:10 Krimiserie Crime Scene Riviera Tod unter den Sternen F 2015 Merken Der Astronomie-Professor Christian Favra wird an einem Baum erhängt aufgefunden. Bernier und sein Ermittlerteam haben schnell eine heiße Spur: Vor einem Jahr hatte Samuel Doutey einen tödlichen Autounfall. Christian Favra wurde beschuldigt, Fahrerflucht begangen zu haben, wurde aber nie verurteilt. Hat sich die Familie von Samuel nun so an dem Professor gerächt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Casanova) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) David Lowe (Tom Clark) Originaltitel: Section de recherches Regie: Bénédicte Delmas

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 62 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 62 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 57 Min.