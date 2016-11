SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Krimiserie Criminal Minds Für immer jung USA 2015 16:9 HDTV Merken In einem Sumpfgebiet bei St. Augustine, Florida, werden die Leichen von Cheyenne Prayato und George Henning gefunden. Der Täter ließ die junge, gesunde Prayato ausbluten und führte ihr Blut anschließend dem chronisch kranken Henning zu. Die Medien glauben sofort an einen satanischen Kult, doch die BAU hat einen ganz anderen Verdacht: Möglicherweise führt der Täter medizinische Experimente durch - und sein nächstes Opfer hat er bereits auf dem OP-Tisch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Nancy Linehan Charles (Eileen Kebler) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Laura Belsey Drehbuch: Jeff Davis, Bruce Zimmerman, Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16