SAT.1 Emotions 09:35 bis 10:20 Krimiserie Der letzte Bulle Kein Sterbenswort D 2013 16:9 HDTV Merken Als an einer Bushaltestelle in einem Essener Vorort der Sprengsatz eines vermeintlichen Schläfer-Terroristen detoniert, steht das BKA umgehend auf der Matte und übernimmt das Kommando in Micks Revier. Was dem letzten Bullen nicht passt - er lässt sich ungern Vorschriften machen und sieht den Fall zudem ganz anders als die Wichtigtuer aus Wiesbaden. Mick und Andreas beginnen, Fragen zu stellen und irritieren nicht nur Freunde und Witwe des Attentäters, sondern auch das BKA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Franziska Weisz (Stefanie Averdunk) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Sven Böttcher Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm