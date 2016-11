kabel1 classics 12:50 bis 14:55 Abenteuerfilm Die Tiefe USA 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nick Nolte in einem fesselnden und hochkarätigen Thriller: Gail und David Sanders verbringen ihre Flitterwochen auf den Bermudas. Als sie beim Tauchen auf dem Meeresgrund zufällig ein altes Schiffswrack entdecken und dort auf Ampullen mit einer gelblichen Flüssigkeit stoßen, glauben sie, einen großen Schatz gefunden zu haben. Doch auch Unterweltboss Henri Cloche ist hinter den Ampullen her. Eine gefährliche Unterwasser-Schlacht nimmt ihren Lauf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Shaw (Romer Treece) Jacqueline Bisset (Gail Sanders) Nick Nolte (David Sanders) Louis Gossett jr. (Henri Cloche) Eli Wallach (Adam Coffin) Dick Anthony Williams (Slake) Earl Maynard (Ronald) Originaltitel: The Deep Regie: Peter Yates Drehbuch: Peter Benchley, Tracy Keenan Wynn Kamera: Christopher Challis Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 16