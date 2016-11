SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 2016-11-20 03:15 Merken Eine Krankenschwester tötet 2005 und 2006 an der Berliner Charité fünf Menschen. Wie ein "Todesengel", so wird sie später genannt, entscheidet sie darüber, ob und wann die schwerkranken Patienten sterben. Joe Bausch zeichnet nach, wie aus einer pflegenden Wohltäterin eine eiskalte Mörderin werden konnte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers

