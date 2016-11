SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Dokusoap 24 Stunden Notaufnahme GB 2011 2016-11-20 01:45 Merken Die Opfer von brutalen Gangrivalitäten landen häufig in der Notaufnahme des King's College Krankenhaus in London: Ein junger Mann wird mit einem Messer im Kopf eingeliefert, ein anderer hat schwere Schussverletzungen im Gesicht. Grund zur Sorge gibt den Ärzten auch die 16-jährige Nadine, deren Gesicht mit einer Flasche zertrümmert wurde. Das Notfalltelefon kündigt außerdem den elfjährigen Kofi an - er wurde von einem Laster überfahren und schwebt in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 24 Hours in A & E Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 62 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 62 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 57 Min.