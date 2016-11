SAT.1 Gold 09:45 bis 10:30 Abenteuerserie Daktari Aufstand in Wameru USA 1967 16:9 Merken Die Stelle eines Tierpflegers ist auf Wameru zu vergeben, und ein Mann namens Perez bewirbt sich. Als der Daktari Perez die Station zeigt, ereignen sich merkwürdige Dinge: Sowie die Männer in die Nähe der Stallungen kommen, reagieren die Tiere überdreht und aggressiv - selbst der sonst so friedliche Clarence zeigt ein angriffslustiges Verhalten. Schließlich findet Tracy heraus, dass Perez ein Ex-Stierkämpfer ist, der durch den Job seine Angst vor Stieren loswerden wollte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hari Rhodes (Mike) Linden Chiles (Nicky Sebastian) Nico Minardos (Señor Perez) Hedley Mattingly (Hedley) Originaltitel: Daktari Regie: Paul Landres Drehbuch: Stanley H. Silverman, J.E. Selby Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12