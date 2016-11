ZDF 22:00 bis 23:25 Krimi Modus - Der Mörder in uns Folge: 1 S, DK, N, D, IRL 2015 Nach dem Roman von Anne Holt 2016-11-20 00:45 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während die Psychologin Johanne (Melinda Kinnaman) in einem Hotel die Hochzeit ihrer Schwester feiert, wird ihre autistische Tochter Stina Zeugin, wie eine Frau umgebracht wird. Der Killer entdeckt Stina, verschont sie jedoch. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Johanne ahnt nicht, dass ihr Kind den Täter kennt … Auftakt des packenden Vierteilers nach dem Bestseller „Gotteszahl“ von Anne Holt. Sonntags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melinda Kinnaman (Johanne Vik) Henrik Norlén (Ingvar Nyman) Marek Oravec (Richard Forrester) Simon J. Berger (Isak Aronson) Krister Henriksson (Erik Lindgren) Cecilia Nilsson (Elisabeth Lindgren) Johan Widerberg (Lukas Lindgren) Originaltitel: Modus Regie: Lisa Siwe Drehbuch: Peter Thorsboe, Mai Brostrøm Kamera: Linda Wassberg Musik: Jacob Groth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 235 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 55 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 55 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 55 Min.