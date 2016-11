ZDF 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Marie fängt Feuer Für immer und ewig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Personalmangel in der Feuerwehr



Die Bürgermeisterin von Wildegg stellt rhetorische Fragen: "Wer holt die Katze vom Dach, wer sichert die Straße beim Umzug, wer pumpt die Keller leer – und wer kommt, wenn’s brennt?" Klar, die Freiwillige Feuerwehr. Sie gibt Sicherheit und prägt das Sozialleben der Voralpengemeinde. Jetzt droht ihr das Aus – wegen Personalmangel.



Zum Glück wagt Marie, Tochter des scheidenden Vorsitzenden, den Schritt in die Männerdomäne. Nebenbei werkelt sie an ihrer Familiengründung mit Stefan. Beide haben je einen pubertierenden Sohn, doch Stefans Filius kommt mit der vermeintlichen Ersatzmutter nicht klar.



Eine Million Lokalmatadore



Okay, sehr originell ist der Schauplatz Oberbayern nicht für eine neue Heimatreihe. Doch diese Geschichte bietet einige besondere Vorzüge. Christine Eixenberger in der Titelrolle etwa, charmant und charismatisch. ­Bislang machte sie vor allem Kabarett. Beim Casting sprach sie eigentlich für eine Nebenrolle vor, haute die Produzenten aber sofort um.



Weiterer Pluspunkt der Reihe: ein relevantes Thema. Wussten Sie, dass hierzulande auf 28.000 Berufsfeuerwehr­leute über eine Million Freiwillige kommen? Wie lässt sich dieses wichtige, lokal verankerte Engagement erhalten? Und: Wie können sich mehr Frauen dafür begeistern? "Wenn man Lust hat, anzupacken und sich ­einzubringen, dann ist die Feuerwehr genau das Richtige – auch für die Frau", sagt Christine Eixenberger. Bei den Dreharbeiten wurde ihr der Wert der Freiwilligen Feuerwehr bewusst. "Außerdem: Die Feuerwehr ist extrem gesellig. Die haben sich ihre ,Feierabendhalbe‘ schon redlich verdient", sagt sie.



Die Balance stimmt



Und natürlich ist "Marie" auch ein moderner Familienfilm. Meist finden die Macher nämlich die richtige Balance zwischen Wohlfühlatmosphäre und glaubwürdigen Konflikten in der Verwandtschaft. Nach dem heutigen Auftakt "Für immer und ewig" folgt am 27.11. "Vater sein dagegen sehr". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Eixenberger (Marie Reiter) Stefan Murr (Stefan Weingartner) Saskia Vester (Irene Reiter) Wolfgang Fierek (Ernst Reiter) Katharina Müller-Elmau (Olivia Höllriegl) Moritz Regenauer (Max Reiter) Jonas Holdenrieder (Daniel) Originaltitel: Marie fängt Feuer Regie: Edzard Onneken Drehbuch: Klaus Henrik, Michael Kenda, Marie-Helene Schwedler Kamera: Marco Uggiano Musik: Robert Meister

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 241 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 61 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 61 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 56 Min.