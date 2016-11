ZDF 15:00 bis 16:30 Komödie Snow Dogs - Acht Helden auf vier Pfoten CDN, USA 2002 Nach einer Vorlage von Gary Paulsen Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schnee ist nicht sein Element: Ted aus Miami reist nach Alaska, um dort das Erbe seiner Mutter anzutreten - ein Rudel Schlittenhunde. Für Ted beginnt ein Abenteuer. In Alaska angekommen, stolpert Ted von einem Malheur ins nächste. Der unbeholfene Stadtmensch schafft es nicht, die Hunde zu bändigen. Doch Alaska hält noch mehr Überraschungen bereit: Ted trifft seinen leiblichen Vater. Zunächst bricht für Ted Brooks (Cuba Gooding, Jr.) eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er als Kind adoptiert wurde und seine leibliche Mutter aus Alaska kürzlich gestorben ist. Trotzdem beschließt der erfolgreiche Zahnarzt aus Miami, ins eiskalte Talkeetna zu reisen, um dort sein Erbe anzutreten. Wider Erwarten handelt es sich bei der Hinterlassenschaft um ein Rudel schwer zu bändigender Schlittenhunde, mit denen Ted zunächst überhaupt nicht umgehen kann. Glücklicherweise lernt er aber einige der skurrilen Dorfbewohner kennen - unter ihnen die hübsche Kneipenbetreiberin Barb (Joanna Bacalso) - die ihm hilft, die Hunde zu bändigen und sich in dem Dorf zurechtzufinden. Als Ted bei dem Arctic-Challenge-Schlittenhunderennen auch noch seinem leiblichen Vater näherkommt, scheint es gar nicht mehr so abwegig, sich in Alaska eine neue Heimat aufzubauen. Mit Oscar-Preisträger Cuba Gooding, Jr. ist die Hauptrolle in der Familien-Komödie "Snow Dogs" hochkarätig besetzt. Der US-Amerikaner wurde 1996 für seine Rolle in "Jerry Maguire" mit einem "Oscar" als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet und erlebte damit seinen endgültigen Durchbruch. In den vergangenen Jahren war Cuba Gooding, Jr. in den beiden erfolgreichen biografischen Dramen "Der Butler" und "Selma" zu sehen. Aber auch im Slapstick-Genre hat er durch den Film "Rat Race" bereits Erfahrungen gesammelt und machte so auch in "Snow Dogs" eine gute Figur. Zuletzt spielte er in der Serie "Big Time in Hollywood, FL" in sechs von zehn Folgen sich selbst. Goodings Filmmutter Amelia wird von Nichelle Nichols gespielt, die als Lt. Uhura in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise" weltberühmt wurde. Durch ihre Rolle wurde Nichols zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Mit dem ersten Kuss zwischen einer Afro-Amerikanerin und einem weißen Mann schrieb die Serie Fernsehgeschichte - als Nichelle Nichols alias Uhura in der Episode "Platons Stiefkinder" William Shatner alias Captain Kirk küsste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Ted) James Coburn (Thunder Jack) Sisqó (Dr. Rupert Brooks) Nichelle Nichols (Amelia) M. Emmet Walsh (George) Graham Greene (Peter Yellowbear) Brian Doyle-Murray (Ernie) Originaltitel: Snow Dogs Regie: Brian Levant Drehbuch: Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg, Mark Gibson, Philip Halprin Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6

