ZDF neo 21:45 bis 23:15 Krimi Tod am Engelstein D 2011 2016-11-24 01:40 Stereo 16:9 HDTV Lara und ihre Schwester Sylvia fahren in ihren Heimatort in den Alpen, um ihre Mutter zu besuchen. Doch die taucht nicht auf. Am nächsten Tag findet ein Suchtrupp in den Bergen zwei Leichen. Während Sylvia an einen Unfalltod glaubt, vermutet Lara einen Mord. Sie stößt auf einige Ungereimtheiten und muss schnell feststellen, dass sie nur sehr wenig über das Leben ihrer Mutter weiß. Auch die eigene Vergangenheit wird immer ungewisser. Schauspieler: Stefanie Stappenbeck (Lara Brunn) Nina Kronjäger (Sylvia Weidinger) Maximilian von Pufendorf (Vincent Gründer) Joachim Dietmar Mues (Guido Gründer) Gundi Ellert (Maria Gründer) Michael Fitz (Martin Teufel) Ute Willing (Franzi Teufel) Originaltitel: Tod am Engelstein Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Daniel Douglas Wissmann Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke