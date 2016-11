ZDF neo 18:50 bis 19:30 Krimiserie Monk Mr. Monk und der Stromausfall USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Monk und Sharona freuen sich auf ein im Fernsehen übertragenes Konzert mit Willie Nelson, der ein alter Bekannter von ihnen ist. Doch genau in dem Moment, als das Konzert beginnt, fällt im gesamten Viertel der Strom aus. Es stellt sich heraus, dass im nahe gelegenen Kraftwerk eine Bombe den Blackout verursacht hat. Ein Bekennerschreiben hält für die Polizisten einige Merkwürdigkeiten bereit, da die Handschriftenanalyse ergibt, dass der Brief offenbar von einem gewissen Winston Brenner verfasst wurde - dieser ist aber bereits seit zehn Jahren tot. Monk kann sich nicht voll auf den Fall konzentrieren, da er im Kraftwerk die attraktive Michelle kennen lernt, die ein Auge auf den skurrilen Ermittler geworfen zu haben scheint und sich mit ihm verabreden möchte. So etwas ist für Monk, der ja ohnehin immer noch an seiner Trudy hängt, natürlich der blanke Horror. Das Date der beiden gerät jeodch zu einem veritablen Fiasko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Alicia Coppola (Michelle Rivas) Todd Stashwick (Winston Brenner) Originaltitel: Monk Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Hy Conrad, Daniel Dratch Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6