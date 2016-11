ZDFinfo 09:50 bis 10:35 Dokumentation Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR D 2016 2016-12-07 18:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Nach Ende des Krieges wurde Ideologie nie wieder so massiv in deutsche Kinderköpfe gehämmert wie bei den Jungen Pionieren in der DDR. Aus ihnen sollten die neuen, besseren Menschen werden. Fleißig, diszipliniert und hilfsbereit, sauber und gesund sollten sie sein. Und vor allem: mit den Kindern der sozialistischen Sowjetunion in Freundschaft verbunden. In den Propagandafilmen der DDR erscheint diese Vision bereits als gelebte Wirklichkeit. In ihnen werden Kinder als strahlende Idole einer neuen Gesellschaftsform gefeiert, die mit leuchtenden Augen und wehenden Fahnen den Sozialismus in die Welt hinaustragen, begeistert in Reih und Glied marschieren und unermüdlich ihren Pioniergruß wiederholen: "Immer bereit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Regie: Lutz Pehnert