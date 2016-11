Phoenix 09:45 bis 10:30 Dokumentation Windstärke 9 - Höllenritt der Hochseefischer Sehnsucht der harten Kerle D 2010 2016-11-21 03:45 Live TV Merken Es ist die letzte Tour der Saison - und ein letztes Mal wollen, nein, müssen die drei Kapitäne abräumen. Doch der launische Seelachs macht allen wieder richtig zu schaffen. Kapitän Manni und Kapitän Kosi - normalerweise die Fischer mit dem höchsten Ertrag in der Flotte - finden keinen Fisch. Er will ihnen einfach nicht ins Netz gehen. Niemand weiß, wo der Seelachs abgeblieben ist. So etwas haben die beiden erfolgsverwöhnten Kapitäne bis dato selten erlebt. Dass sie selbst ein Teil der Ursache sein könnten, ahnen sie nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Windstärke 9 - Höllenritt der Hochseefischer